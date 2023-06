Rad gegen E-Bike: Tiroler (34) bei Crash verletzt

Gegen 7.30 Uhr war der 34-Jährige mit seinem E-Bike entlang in der Ing. Etzel-Straße in Richtung Süden unterwegs und wollte in Richtung Museumstraße abbiegen. „Zeitgleich fuhr die 24-Jährige mit ihrem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrbahnseite und kollidierte seitlich mit dem E-Bike-Fahrer“, heißt es seitens der Polizei.