Bier-Riese verliert überraschend seinen Chef

Es ist das Ende einer langen Beziehung – und sie kommt doch überraschend. „Nach 19 Jahren im Unternehmen, davon sechs Jahre in der Geschäftsleitung und dreieinhalb Jahre als Vorstandsvorsitzender, verlässt Klaus Schörghofer mit Anfang September 2023 die Brau Union Österreich und Heineken“, teilten die Unternehmen und der gebürtige Niederösterreicher (41) in einer gemeinsamen Erklärung mit. Auch die Gründe der Trennung wurden sehr offensiv kommuniziert: „Es gab mit dem Eigentümer Heineken unterschiedliche Auffassungen, was die Prioritätensetzung und die weitere Geschäftsentwicklung betrifft.“