Mordfall Samantha: Es bleibt bei lebenslang

Kaum einen ließ der grausame Mord an Samantha beim Prozess am Wiener Landesgericht im März kalt. Von zwei jungen Männern wurde die 20-Jährige so lange vergewaltigt und mit Gegenständen brutal verletzt, dass sie letztlich verblutete. Daran den Notruf zu wählen, dachten die beiden erst in der Früh, als die junge Frau schon längst tot war ...