Zu Tode vergewaltigt: „Sexuell sadistische Tat“

Angeklagter rief Rettung für sich selber, nicht aber für das blutende Opfer

Erst am 19. Juni in der Früh verständigte der 26-jährige Erstangeklagte, verteidigt von Anwältin Astrid Wagner, die Rettung. Nachdem er bereits in der Nacht noch den Notruf für sich selber wählte: In seiner Panik sei er aus der Wohnung hinausgelaufen, ha sich einen Splitter eingetreten. Für seinen blutenden Fuß brauchte er einen Arzt. Von der sterbenden Samantha in seiner Wohnung verlor er kein Wort.