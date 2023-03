Mordprozess: Samantha wurde zu Tode vergewaltigt

Staatsanwältin schockiert mit grausamen Details

„Die Tat ist so grausam, dass auch erfahrene Juristen und Mediziner über das schockiert sind, was in dieser Nacht passiert ist“, warnt die Staatsanwältin die Geschworenen zu Beginn ihres Plädoyers. In allen schrecklichen Details schildert sie, wie die zwei Angeklagten Samantha vergewaltigten. „Sie hat Nein gesagt. Sie hat geschrien. Sie hat geweint. Sie hat sich mit aller Kraft gewehrt“, so die Staatsanwältin über die letzten Minuten des Opfers. „Sie haben den Vorsatz gehabt, Samantha zu vergewaltigen. Darüber hinaus hatten sie auch einen Tötungsvorsatz“, erklärt sie die Anklage wegen Vergewaltigung und Mord.