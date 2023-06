„Für die neue Spielzeit war mir eine ideale Balance zwischen den großen Handlungsballetten und dem Kurzballett wichtig - sei es neoklassisch oder zeitgenössisch, Kreation oder Adaption. unverzichtbare Tänze wie Forsythes bahnbrechendes ’In the Middle, Somewhat Elevated’ oder das wunderschöne ’Brahms-Schoenberg Quartet’ Balanchines werden erstmals in der Wiener Staatsoper zu sehen sein. Aber auch die Zusammenarbeit mit van Manen setzen wir fort. Mit ’Die Karmeliendame’ integriere ich ein Meisterwerk Neumeiers ins Repertoire. Die Volksopern-Premieren mit sechs Choreographen sind sehr individuell zusammengestellt. Ein solches Programm ist derzeit nirgendwo in Europa zu sehen.“ so Ballettdirektor Martin Schläpfer - der seinen Vertrag als Direktor des Wiener Staatsballetts nicht über 2025 hinaus verlängert hat. „Ich möchte mehr Zeit für meine Kunst, mehr Probezeit für meine Arbeit und nicht mehr als Chef, sondern als Künstler arbeiten!“