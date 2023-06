Regierung plant 80 neue Ärztezentren bis 2025

Reine Kinderzentren darunter

Auch reine Kinder-PVE sollen folgen, was in der Regierungsvorlage zum Primärversorgungsgesetz neu ist. Damit soll dem Mangel in diesem Fachgebiet entgegengetreten werden. Wer bereits eine Wahlarztpraxis betreibt, wird im Auswahlverfahren gleich behandelt wie Kassenärztinnen und Kassenärzte. Ärztinnen und Ärzte müssen mehr als 50 Prozent am Kapital der Gesellschaft haben, bei der Gründung sollen andere Gesundheitsberufe künftig gleichberechtigt sein.