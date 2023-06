Wasserstoffanlage als Spielwiese für Forscher

In Neusiedl am See gibt es seit Jahren ein Biomasse-Heizwerk samt Fernwärmenetz, an das 1000 Haushalte, die Schule und der Kindergarten angeschlossen sind. Vor zwei Jahren kam eine „Power2heat“-Anlage dazu, die Wärme und erneuerbaren Strom intelligent koppelt. Jetzt wurde diese Anlage im Rahmen zweier Forschungsprojekte und unter der federführenden Beteiligung der Forschung Burgenland um eine Wasserstoff-Pilotanlage erweitert. Diese soll erneuerbaren Strom auch in Wasserstoff umwandeln und die entstehende Abwärme in die Power2heat-Anlage einbringen.