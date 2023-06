Biker kam auf Gegenfahrbahn: Mit Autos kollidiert

Mit Hubschrauber in die Klinik

Der Biker kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Deutsche mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der 60-jährige Pkw-Lenker erlitt ebenfalls Verletzungen. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.