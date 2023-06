Es wird endlich wieder sonniger im Land

Schon am Montag wird es freundlicher als zuletzt. Nebel- und Wolkenfelder werden spätestens zu Mittag von der Sonne abgelöst. Nur vereinzelte kurze gewittrige Schauer über den Bergen könnte es geben. Die Temperaturen (am Sonntag hatte es in Mariazell etwa ja maximal 14 Grad) steigen auch wieder, bis zu 24 Grad sind in der Steiermark angesagt.