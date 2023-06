Idyllischer Sommerstart für die ganze Familie

Ein Naturbad mitten in der Idylle und mit Blick in die Karawanken. Wasser gibt es heuer auch genug. Das hat dem vor allem bei Einheimischen beliebten Gösselsdorfer See nämlich aufgrund der Trockenheit im Jahr 2022 gefehlt. „Heuer ist wieder alles perfekt“, freut sich Charly Plautz, Vorsitzender des neuen Tourismusverbandes Eberndorf. Auch der Seerosen-Bereich darf heuer erstmals ein Stück ausgemäht werden, um mehr Komfort für Badegäste zu schaffen.