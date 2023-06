Rennradfahrer stürzte Böschung hinab

Jeder kennt sie: Die klassischen „Wochenendfahrer“, die mit knapp 40 km/h durch die Gegend tuckern und auch schon mal mitten in einer Kurve stehen bleiben, wenn sie ein lohnendes Fotomotiv erspähen. Mit dieser besonderen „Spezies“ hat am Samstagnachmittag auch ein 47-jähriger Rennradfahrer unliebsame Bekanntschaft gemacht. Der Mann fuhr gerade vom Faschinapass kommend mit seinem Bike in Richtung Au ab, als der vor ihm fahrende Wagen - ein brauner VW Caddy mit deutschem Kennzeichen - ohne erkennbaren Grund plötzlich abbremste. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Freizeitsportler reflexartig aufs Bankett aus. Dabei geriet er allerdings zu weit über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte folglich über eine Böschung ab. Trotz Schmerzen gelang es dem 47-Jährigen, zur Straße aufzusteigen. Dort wurde er vom Lenker des VW Caddys sowie zufällig vorbeikommenden Motorradfahrern erstversorgt.