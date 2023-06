Frau blieb nach Sturz mit E-Bike bewusstlos liegen

In Innsbrucker Klinik geflogen

Die Radfahrerin dürfte mit voller Wucht nach links vorne gestürzt sein und blieb schwer verletzt und bewusstlos an der Unfallstelle liegen. Zeugen des Unfalls gab es keine. Nachkommende Mountainbiker, die zufällig selbst im freiwilligen Rettungsdienst tätig sind, leiteten unverzüglich Erste Hilfe durch und setzten die Rettungskette in Gang. Die verletzte Radfahrerin wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.