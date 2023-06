Alle Kinder sollen einen Betreuungsplatz haben

Jedes 5. Kleinkind in Betreuung

Im Zeitraum 2021/22 hatten 19,6 Prozent der Unter-Dreijährigen in Oberösterreich einen Betreuungsplatz in Krabbelstuben oder anderen Einrichtungen. Nur in der Steiermark war die Quote mit 18,6 Prozent noch niedriger. Österreichweit befanden sich fast ein Drittel (29,1 Prozent) der Null- bis Dreijährigen in institutioneller Betreuung.