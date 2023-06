Daniela Büchner: Bikini-Fotos sorgen für Wirbel

In einem Video legte Büchner dann noch einmal nach, erklärte: „Wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich habe halt nur diesen einen Körper.“ Sie hoffe, dass sie „noch ganz lange in diesem Körper leben“ dürfe. „Ob ich zunehme, oder noch mehr abnehme - so what? Ist doch völlig egal!“, fügte sie hinzu und rief abschließend zu mehr Respekt in den sozialen Medien auf. „Ich versuche mir immer wieder darüber bewusst zu sein, dass es ganz, ganz wichtig ist, Respekt zu haben. Aber den haben viele hier nicht bei Social Media. Das ist sehr, sehr schade.“