Selbst ist der Vater am heutigen Vatertag

In Serbien findet er im Jänner statt, in Italien und Portugal tun sie es im März, in Estland und Finnland hat man ihn im November untergebracht, in Bulgarien und Thailand fand sich im Dezember ein Termin. So baut man keine Marke auf. Hübsch ist es immerhin in Australien und Neuseeland, wo der Vatertag am 2. Sonntag im September stattfindet und dort gleichzeitig Frühlingsbeginn ist.