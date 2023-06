Messerstecher (16) lag nach Tat im Rausch am Boden

Zum Alkohol- kam auch noch der Blutrausch. Stockbesoffen fügte ein 16-Jähriger in einem Park in Eferding einem 14-Jährigen mit einem Messer eine Schnittverletzung zu. Als die Polizei kam, lag der Tatverdächtige am Boden - er war so betrunken, dass er nicht mehr aufstehen konnte.