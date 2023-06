Jäger (53) schoss sich mit Flinte den Daumen weg

Beim Hantieren mit einer Jagdflinte im Keller seines Wohnhauses hat sich ein 52-Jähriger am Freitagnachmittag in Neudau in der Steiermark schwer an der rechten Hand verletzt. Es dürfte sich ein Schuss gelöst haben, wodurch der Daumen komplett abgetrennt wurde. Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurde der Verletzte ins LKH Graz gebracht. Das vordere Glied des Daumens wurde aufgefunden und in einem Eisbeutel verwahrt von einer Polizeistreife ins Spital gebracht.