Meisterparty mit Lederhose und 5600 Fans

Der 29. Mai 2009 war ein rabenschwarzer Tag für DSV Leoben. Die Bundesliga-Uhr des Traditionsvereins - in der Ewigen Tabelle des heimischen Oberhaus-Fußballs noch immer auf Platz 30 - blieb stehen. In Folge der Insolvenz wurde Donawitz aus der 2. Liga in die Drittliga-Trostlosigkeit verbannt. DSV plumpste in die Senkgrube der Vergessenheit.