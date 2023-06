33 tote Schafe auf Alm in Osttirol entdeckt

Drei aufrechte Abschussgenehmigungen

Die Tiroler Landesregierung hatte bisher bereits drei Abschussgenehmigungen für „Schadwölfe“ in Osttirol erlassen. In 100 von 155 Jagdgebieten in Osttirol kann derzeit ein Wolf geschossen werden. Im vergangenen Februar hatte der Landtag mehrheitlich eine Gesetzesnovelle beschlossen, die eine Tötung mittels Verordnung und nicht mehr wie zuvor per Bescheid erlaubt. Vorangegangene Bescheide waren vom Gericht mehrmals aufgehoben worden, nachdem Umweltschutzorganisationen diese erfolgreich beeinsprucht hatten.