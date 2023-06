Handys, Schlüssel weg: Nova Rock als Fundgrube

Heute steht das große Finale auf den Pannonia Fields II in Nickelsdorf auf dem Programm. Doch nicht nur vor den Bühnen herrscht reges Treiben, auch rund um das Fundamt ist viel los. Bei fast 200.000 Besuchern insgesamt gehen immer wieder persönliche Dinge verloren. Was alles im Zuge des Festivals so verschwindet, wissen Gemeindemitarbeiter nur zu gut. „In unserer Amtsstube befinden sich immer noch Handys, Autoschlüssel, Uhren und Bauchtascherln vom Nova Rock 2022“, berichtet Bürgermeister Gerhard Zapfl. Solange das Festival andauert, können gefundene Gegenstände beim Info-Point „Lost & Found“ direkt auf dem Veranstaltungsgelände abgegeben beziehungsweise abgeholt werden. „Der Standort befindet sich beim Übergang vom Campingplatz zur Partyzone rechts neben den Schleusen. Hier erfahren die Besucher auch alles über die Fahrpläne“, wird erklärt. Heute hat der Infostand von 11.30 bis 2 Uhr in der Nacht und am morgigen Sonntag noch von 8 bis 12 Uhr geöffnet.