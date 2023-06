Am Nova Rock hagelt es täglich 10 bis 15 Anzeigen

Das Wetter kommt Stammgästen des Festivals auch in diesem Jahr wieder bekannt vor. Auf den Regen (siehe Video oben) folgte Hitze, am dritten Tag brannte zum Start des Musikprogramms die Sonne vom Himmel. Statt Gummistiefeln war UV-Schutz gefragt. Auf der Bühne traten unter anderem All Faces Down aus Wien, die US-amerikanische Band Lionheart, der britische Musiker Barns Courtney, der deutsche Rapper Casper und die Politkbundband Feine Sahne Fischfilet auf.