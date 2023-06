Trotz Gatsch läuft alles reibungslos

Ein „Maximum an Sicherheit“ lautet der Auftrag an die Einsatzkräfte beim Nova Rock in Nickelsdorf. 250 Polizisten, 550 Ordner und 200 Feuerwehrleute sorgen auf den Pannonia Fields II dafür, dass Österreichs größtes Festival problemlos ablaufen kann. „Jeden Tag sind 120 Sanitäter, acht Notärzte und 12 Stabsmitarbeiter des Roten Kreuzes rund um die Uhr bereit, um bei Bedarf vor Ort helfen zu können“, so die Organisatoren. „Ein Gast musste wegen einer Mandelentzündung behandelt werden, ein eher ungewöhnlicher Fall. Meist sind es Schnittwunden und Verstauchungen. Letztere passieren vielen, da sie sich auf dem glitschigen Boden das Knöchelgelenk verdrehen“, sagt Notarzt Philipp Karner. Apropos Gatsch: Bis zum Festivalende stehen 12 Traktoren bereit, die auf dem Parkplatz steckengebliebene Pkw aus dem Morast ziehen. Seit Beginn mussten schon mehr als 1000 Autos aus der misslichen Lage befreit werden.