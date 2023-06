„Kunst muss für alle leistbar sein“

„Corti ist unweigerlich mit der Medienlandschaft in Österreich verbunden und lebte mit seiner Familie in Arnsdorf bei Salzburg, deshalb wollten wir das Festival unbedingt hier veranstalten“, sagt Herzl. Mit Unterstützung seiner und auch Cortis Familie rief der Geiger mit seiner Studienkollegin Zechner das Festival ins Leben. „Cortis Witwe, Cecily, hat uns von Anfang an unterstützt. Sie wird auch mit dabei sein“, sagt Herzl. Auch weitere Weggefährten Cortis wie Johannes Silberschneider oder Friedrich von Thun werden in den kommenden Tagen am Festival teilnehmen. Wer fehlt, ist Peter Simonischek. „Er hätte eigentlich das Festival eröffnet“, sagt Herzl und bedauert den Tod des erst kürzlich verstorbenen Salzburger Schauspielers.