Dieser Tor-Garant will sich in Hartberg beweisen

Trainer Markus Schopp: „„Es freut mich sehr, dass Max die große Möglichkeit noch einmal ergreifen will und im Profibereich allen beweisen möchte, was er für ein riesengroßes Potenzial hat. Ich glaube, er kann uns etwas geben, dass wir in dieser Form vielleicht noch nicht gehabt haben.“ Obmann Erich Korherr: „Wir freuen uns, mit Maximilian Entrup einen Stürmer mit Torriecher gefunden zu haben, der den Sprung zurück in die Bundesliga schaffen möchte. Wir sind überzeugt von seinen Qualitäten. Seine Torquote in der Regionalliga spricht für sich und wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit."