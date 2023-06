Wochenende: 28 Grad im Westen, Starkregen im Osten

Vereinzelte Schauer im Norden und Nordosten

Der Ostalpenraum gelangt am Sonntag erneut am Rande eines Hochs mit Zentrum über dem Baltikum in eine nordöstliche Strömung. Damit bilden sich besonders im Bergland neuerlich Quellwolken mit nachfolgenden Regenschauern. Während der ersten Tageshälfte sind dabei auch im Norden und Nordosten vereinzelte Schauer zu erwarten. In den restlichen Teilen des Landes bleiben Regenschauer seltener. Elf bis 17 Grad sind in den Morgenstunden zu erwarten, dann steigen die Werte wieder auf 23 bis 28 Grad, mit den höchsten Werten in Vorarlberg.