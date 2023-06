7 neue Plätze für Schutz von Frauen und Kindern

So werden österreichweit insgesamt zwölf Millionen Euro für den Ausbau und Erhalt von Frauen- und Kinderplätzen sowie für Beratungs- und Betreuungsleistungen insbesondere in Übergangswohnungen zur Verfügung gestellt. Tirol erhält mit rund 8,5 Prozent des Bundeszuschusses ein Gesamtbudget von rund einer Million Euro. Mit diesem sollen bis zum Jahr 2027 sieben neue Frauenplätze mit mindestens je einem Kinderplatz in Tirol neu ausgebaut werden.