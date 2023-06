Frau vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen

Ein schockierender Fall wurde von der Tiroler Polizei am Mittwoch veröffentlicht! Demnach steht ein Rumäne (34) unter Verdacht, eine 21-jährige Rumänin in Innsbruck drei Jahre lang misshandelt, vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen zu haben. Bereits im März klickten die Handschellen. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.