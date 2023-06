Verstolperter Start | Bablers Nest

Bablers Nest. Er kennt sich aus in den Windungen der sozialdemokratischen Partei, mein roter Freund. Er leidet schwer an dem, was in seiner Bewegung gerade geschieht. Ihm täten die Kabarettisten leid, denn angesichts der gelebten Realsatire der Sozialdemokraten drohe denen die Massenarbeitslosigkeit, merkt er sarkastisch an. Und er bietet seiner Partei auch gleich nicht ganz ernst gemeint an, er wüsste schon ein paar Sprengelwahlbehörden in ihm bekannten Dörfern, die beim nächsten Bundesparteitag locker eine korrekte Auszählung übernehmen könnten. Aber trotz des Super-GAUs dieser Tage blickt der rote Freund optimistisch in die Zukunft: Nach diesem unglaublichen Debakel habe Andreas Babler, meint er, nun alle Trümpfe in der Hand, „diesen teils heruntergekommenen Parteiapparat völlig neu aufzustellen und aus der SPÖ wieder eine Bewegung zu machen, die viel mehr Menschen emotional anspricht und begeistert“ - und das trotz aller Schwächen und Erfahrungsdefizite, die Babler zweifellos noch habe. Was können wir aus einer Ansage wie dieser lernen? Es kann mit der SPÖ kaum noch schlimmer werden. Andreas Babler muss zwar viel tun - aber er hat auch den Spielraum dazu. Die Latte für ihn liegt tief. Weil die Partei, wie er selbst sagt, „am Boden liegt“. So kann sich der neue Parteiobmann nach seiner Inthronisation via Zangengeburt zwar nicht in ein gemachtes Nest legen. Vielmehr muss er sich dieses Nest erst selbst bauen. Aber das ist Bablers Chance, das kann die Chance der SPÖ sein.