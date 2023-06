Fachkräftebarometer soll Stellenmarkt abbilden

Künftig „schneller reagieren“

Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) meinte am Dienstag, er sei zuversichtlich, dass das Fachkräftebarometer in Zukunft dabei unterstützen wird, Entwicklungen am Arbeitsmarkt früher zu erkennen, um darauf noch schneller reagieren zu können. Und AMS-Chef Johannes Kopf ergänzte: „Der Vorteil des neuen Fachkräftebarometers ist es, nicht nur jene Stellen als Grundlage zu nehmen, die dem AMS gemeldet werden, sondern außerdem rascher auf Nachfrageänderungen reagieren zu können.“