Erster Arbeitslosenanstieg in Österreich seit 2021

Positive Entwicklungen bei Lehrlingsausbildung

Im Bereich der Lehrlingsausbildung gibt es weiterhin positive Entwicklungen. Ende April gibt es ein Plus von 4,9 Prozent bei den Lehranfängern in Unternehmen. Derzeit befinden sich 95.311 Lehrlinge in österreichischen Unternehmen, 31.123 davon sind im 1. Lehrjahr. Das ist ein Plus von 1,4 Prozent bei Lehrlingen in Unternehmen. „Angesichts des hohen Fachkräftebedarfs ist es ein gutes Signal, dass die Lehrlingszahlen steigen. Gleichzeitig sorgt die duale Ausbildung für eine hohe Jugendbeschäftigung in Österreich“, so Kocher.