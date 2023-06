Raserei stoppen: „Voll am Leben statt voll am Gas“

3,5 Millionen € für „Voll am Leben...“

Mit der 3,5 Millionen Euro teuren Kampagne, die unter anderem Radio- und Kinospots, Autobahnplakate und Social-Media-Aktivitäten umfasst, wollen das Verkehrsministerium und das KfV mehr Bewusstsein für die Problematik schaffen. „Sie ist ein Appell an die Lebensfreude. Wir wollen junge Menschen daran erinnern, wie schön das Leben ist, und dass es viel zu schön ist, um es aufs Spiel zu setzen. Mit dem erhobenen Zeigefinger arbeitet die Kampagne bewusst nicht“, so Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne). Botschaften sind etwa „Voll am Leben statt voll am Gas“ oder „Voll am Leben statt voll in der Kurve“.