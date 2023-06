Jetzt geht es nach Felssturz um die Haus-Ablösen

Ein rund 3000 Kubikmeter großer Felsblock hatte sich am 8. Februar in Steyr gelöst und war in die Tiefe gedonnert. Für zwei Baggerfahrer (31 und 64 Jahre) kam jede Hilfe zu spät, sie wurden verschüttet und getötet. Drei Häuser waren in der Folge nicht mehr bewohnbar. Für zwei Familien ist eine Rückkehr ausgeschlossen. Deshalb starten jetzt auch die Verhandlungen, wie viel die Hausbesitzer als Ablöse von der Stadt Steyr bekommen.