Salzburg erhält 1300 Saisonarbeiter mehr

Salzburg auf Platz zwei hinter Tirol

Wie das Wirtschaftsministerium am Montag in einer Aussendung auflistete, stehen die zahlenmäßig größten Kontingente nunmehr in den Tourismushochburgen Tirol und Salzburg zur Verfügung. Sie kommen in dieser Sparte jeweils auf 1.249 bzw. 1.231 Plätze, wogegen im Landwirtschaftssektor der beiden Bundesländer nur 340 bzw. 52 Plätze zur Verfügung stehen. Auf eine relativ große Zahl an Tourismusplätzen kommt mit 632 auch Vorarlberg, wobei es hier 77 Plätze im Agrarbereich gibt.