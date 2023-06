Über 2000 „Rotjacken“ marschieren durch Dornbirn

Schon am Vormittag versammelten sich Hunderte GAK-Fans im Zentrum von Dornbirn und sorgten für Bombenstimmung. Zu Mittag setzte sich dann der Fanmarsch der „Rotjacken“ in Bewegung und legte den Verkehr in der Stadt lahm. Zahlreiche Anrainer filmen das Spektakel von ihren Fenstern aus.