Verletzt: Windböe erfasst Gleitschirm samt Piloten

Es hätte eigentlich ein gelungener (Aus-)Flug sein können: Der 21-Jährige flog mit seinem Gleitschirm am Samstag gegen 14.30 Uhr ohne besonderes Vorkommnisse vom Venet in die Tiroler Gemeinde Zams. Der Flug endete mit einer sicheren Landung am vorgesehenen Landeplatz. Doch dann geschah das Unglück: Noch bevor der Pilot seinen Schirm am Boden ablegen konnte, fuhr eine heftige Windböe in den Schirm und nahm diesen samt Piloten auf. Der Pilot wurde ostwärts befördert, wobei es ihn zunächst über einen Maschendrahtzaun auf ein Firmengelände zog.