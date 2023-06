In Tiroler Sillschlucht Vermisster schlief zuhause

Eine großangelegte Suche nach einem in der Sillschlucht südlich von Innsbruck vermissten 39-Jährigen hat am Samstag ein ungewöhnliches Ende gefunden. Der Einheimische wurde von der Polizei zu Hause angetroffen und gab an, geschlafen zu haben. Der 39-Jährige hatte sich in der Sillschlucht offenbar verirrt, deshalb Alarm geschlagen, schließlich aber doch wieder nach Hause gefunden.