Mann in Sillschlucht verirrt: Suchaktion in Tirol

In der Sillschlucht südlich von Innsbruck ist Samstagvormittag eine Suchaktion nach einem offenbar vermissten 40-Jährigen im Gange gewesen. Medienberichten zufolge habe der Einheimische in der Nacht gegen 4.00 Uhr selbst den Notruf gewählt und sich bei der Leitstelle Tirol gemeldet, sei später aber nicht mehr erreichbar gewesen. Der 40-Jährige hatte angegeben, er sei am Weg in die Sillschlucht zu einer Party und habe sich verletzt.