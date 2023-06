Ein Lustgarten und barocke Spiele im Stift Ossiach

Der letzte Tag der Fête Baroque bietet ein musikalisches Highlight der Extraklassee: am Sonntag (10 Uhr) wird in der Stiftskirche die Missa in C - einer barocken Messe von Johann Joseph Fux - aufgeführt. Rothschopf: „Chor, Orchester und Solisten kommen von der Gustav Mahler Privatuniversität.“ An der Orgel ist Klaus Kuchling zu hören.