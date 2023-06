Poolverbot für Bürgermeister „letztes Mittel“

Bei unerlaubtem Befüllen können Geldstrafen bis zu 2180 Euro verhängt werden, was man sich in den Gemeinden aber kaum vorstellen kann. In Liebenfels, wo es im Gemeindegebiet 180 Pools gibt und in dieser Woche 48 Befüllung genehmigt wurden, glaubt man, mit Anmeldung und Terminvergaben auszukommen. Für Wernbergs Bürgermeisterin Doris Liposchek ist das auch nur schwer zu kontrollieren: „Und viele unserer 300 Pools sind auch schon befüllt.“