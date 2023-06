Bühne im Hof als Ort der Fantasie und Fakten

„Krone“: Wie geht man an die Programmierung einer Bühne im Hof heran?

Alexander Hauer: Die Frage war, wie viel neu sein muss und wie viel Neuigkeiten die Bühne verträgt? Was ist das Fundament, was muss bleiben? Hier ist das ganz klar die Kleinkunst. Und was sind die Vorlieben von mir, die ich kennenlernen möchte? Somit Vertrautes und Neues. Und das in einer Stadt, die ich derzeit neu kennenlerne und die wirklich eine der unterschätztesten Städte ist. Ich hoffe, dass das Publikum diese Reise mitgeht.