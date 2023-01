Österreicher horten Millionen Kleidungsstücke

Nur der geringste Teil entsorgter Kleidung wird recycelt. Der größte Teil wird noch in den Ländern des globalen Nordens verbrannt oder in den globalen Süden exportiert und flutet dort die Textilmärkte, wird verbrannt oder landet im Müll. So wurden 2018 in Österreich 170.042 Tonnen Textilabfälle verbrannt und 41.000 Tonnen getragene Kleidung exportiert, aber nur 15.071 Tonnen recycelt. Weltweit wird jede Sekunde eine Lkw-Ladung an Kleidungsstücken verbrannt oder auf einer Mülldeponie entsorgt.