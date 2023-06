Ist Netflix-Serie „The Days“ das neue „Chernobyl“?

Mit der Wahrheit ist das so eine Sache: meistens hat sie viele Facetten, so auch im Fall der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Die Wahrheit ist, dass ein Erdbeben am 11. März 2011 die Küste Japans erschütterte und der daraus resultierende, 15 Meter hohe Tsunami das Kernkraftwerk überschwemmte. Vier der sechs Reaktorblöcke wurden beschädigt, in dreien kam es zu Kernschmelzen. Die Wahrheit ist aber auch, dass die Regierung, allen voran Premierminister Naoto Kan (Fumiyo Kohinata), vollkommen von der Situation überfordert waren. Und ebenfalls die Wahrheit ist, dass die Betreiberfirma Tokyo Electric Power Company (TEPCO) schlampig, träge und falsch agiert hat, während ihre Mitarbeiter vor Ort - in traditionell japanischer Pflichterfüllung, angeführt vom damaligen Betriebsleiter Masao Yoshida (Koji Yakusho) - alles taten, um die Ausmaße der unaufhaltsamen Katastrophe möglichst gering zu halten.