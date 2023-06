Unternehmen müssen länger auf Corona-Hilfen warten

Abarbeitung dauert Jahre

In den anderen Bezirkshauptmannschaften könnte die Abarbeitung noch bis zu zwei Jahre dauern – wie zum Beispiel im Bezirk Villach-Land. „Die Bezirkshauptmannschaften wurden mit Corona regelrecht überfahren. In unserer Behörde haben wir etwa 11.000 Absonderungsbescheide ausgestellt – und die müssen bearbeitet werden. Das nimmt mit einem geringen Personalstand viel Zeit in Anspruch“, rechtfertigt Bezirkshauptmann Bernd Riepan die langen Wartezeiten.