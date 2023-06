Italien: Viele Fallen für 68 Millionen Urlauber

10.000 Euro Strafe für Muschelsammeln

Doch auch im Norden des Landes sorgen Strafandrohungen für Kopfschütteln und ein kräftiges „Mamma mia!“ - in Mailand kann es bis zu 160 Euro kosten, sich im Schatten des imposanten Doms Abkühlung zu suchen. In der famosen Lagunen-City Venedig indes kann Tauben oder Möwen füttern auch teuer werden: Bis zu 450 Euro Strafe drohen. Aufpassen beim Muschelsammeln am Strand: Die Ausfuhr von Muscheln und Steinen kann im Extremfall mit bis zu 10.000 Euro abgestraft werden.