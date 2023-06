Klimawandel erhöht Infektionskrankheiten-Risiko

Auch die Asiatische Tigermücke wird in Deutschland voraussichtlich häufiger auftreten. Diese Mücke kann Erreger des Dengue-Fiebers, Gelbfiebers oder des Zika-Virus auf Menschen übertragen. „Das bedeutet nicht, dass wir in den nächsten ein bis zwei Jahren sofort Übertragungsfälle in Deutschland haben werden“, sagte Stark. Es lässt sich jedoch nicht ausschließen.