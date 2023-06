Vögel und Wildtiere retten, aber richtig!

Immer an Experten wenden

Die Expertin appelliert an Tierfreunde, sich bei Auffinden eines verletzten Vogels oder anderen Wildtieres sofort bei ihr zu melden. „Nur mit Fachkenntnis kann man helfen!“ 48 Jungvögel wurden heuer gerettet. Mehr als 50 Altvögel mussten aber ebenfalls bereits aufgepäppelt werden. „Sie wurden durch Autounfälle, illegale Abschüsse oder Fensterschlag verletzt.“ Darunter waren auch ein in einem Hühnerverschlag gestrandeter Habicht mit durchnässtem Gefieder und eine Zwergohreule mit Anflugtrauma.