Mathea geht als Bikini-Model in die Verlängerung

In malerischer Kulisse, eingebettet zwischen weißem Sandstrand und kristallklarem Meer, feierten Chartstürmerin Mathea und die Tezenis-Crew ein lang ersehntes Wiedersehen. In diesem Jahr fand das Beachwear-Shooting mit Mathea an der unvergleichlichen Karibikküste im schönen Tulum in Mexiko statt.