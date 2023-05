Tourismuschef im Iran nach Werbeclip suspendiert

Im Iran schlägt das Video eines Heiratsantrags an einem beliebten Touristenziel hohe Wellen. In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann in der Kulturmetropole Shiraz am Grab des persischen Schriftstellers Hafez (Hafis) vor seiner Partnerin niederkniet und sie um ihre Hand bittet. Die Frau trägt dabei - anders als vorgeschrieben - kein Kopftuch. Die Provinz Fars suspendierte infolge der Szene nun ihren Tourismusdirektor, wie der staatliche Rundfunk IRIB am Montagabend berichtete.