Villacher Kirchtag bekommt heuer eigene Hymne!

„Mit´n Herz dabei“ heißt die künftige Hymne und wird vom Salzburger Schlagersternchen Julia Buchner gesungen. Getextet und komponiert wurde das Lied von der Linzer Multimedia-Werkstatt „Hitspot“. Nachdem der Song noch in New York in einem Tonstudio fertig abgemischt wurde, präsentierten die Organisatoren ihn erstmalig am Dienstag.